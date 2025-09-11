"Fazia sentido eu estar". Procurador Rosário Teixeira em sessão de julgamento da Operação Marquês
O procurador Rosário Teixeira, que fez parte da acusação a José Sócrates na Operação Marquês, esteve esta quinta-feira no tribunal para auxiliar os restantes procuradores do Ministério Público.
Até aqui, nomeadamente na fase de interrogatório a José Sócrates, apenas estiveram em tribunal os três procuradores nomeados para o julgamento do processo.
Em declarações aos jornalistas no Campus de Justiça, em Lisboa, Rosário Teixeira declarou que "nesta inquirição e neste tema fazia sentido" estar presente.
"Depende da repartição de trabalhos que foi feita dentro do Ministério Público", elaborou, adiantando que poderá voltar "eventualmente, quando se justificar".