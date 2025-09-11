"Fazia sentido eu estar". Procurador Rosário Teixeira em sessão de julgamento da Operação Marquês

Rosário Teixeira investigou durante vários anos a Operação Marquês, juntamente com outros elementos da magistratura, tendo acompanhado também a fase de instrução.



Até aqui, nomeadamente na fase de interrogatório a José Sócrates, apenas estiveram em tribunal os três procuradores nomeados para o julgamento do processo.



Em declarações aos jornalistas no Campus de Justiça, em Lisboa, Rosário Teixeira declarou que "nesta inquirição e neste tema fazia sentido" estar presente.



"Depende da repartição de trabalhos que foi feita dentro do Ministério Público", elaborou, adiantando que poderá voltar "eventualmente, quando se justificar".