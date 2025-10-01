FCT divulga resultados de concurso para 400 novos contratos de emprego científico
Quatrocentos investigadores doutorados vão assinar contrato com instituições científicas, no âmbito do 7.º concurso de estímulo ao emprego científico da Fundação para a Ciência Tecnologia (FCT), que representa um investimento de 63 milhões de euros.
Os resultados da 7.ª edição deste concurso anual foram publicados pela FCT na terça-feira, 30 de setembro, concluindo o procedimento lançado em julho de 2024 e no âmbito do qual foram avaliadas 2.784 candidaturas.
OS resultados são ainda provisórios, uma vez que ainda decorre um prazo de contestação para investigadores que não concordem com a sua avaliação.
De acordo com os dados desta edição, foram atribuídos "211 contratos de júnior e 189 de auxiliar", havendo ainda no total dos 400 novos contratos 17 que se enquadram nas quotas para pessoas com deficiência.
Os dados estatísticos mostram ainda que 56% dos contratos são de mulheres e 30% de investigadores estrangeiros, entre os quais 34 de Espanha, 20 de Itália e nove do Brasil.
Os candidatos foram convidados a apresentar uma exposição narrativa do seu percurso científico e curricular e o processo de avaliação envolveu 29 painéis com 374 peritos científicos avaliadores, 47% dos quais mulheres.
"Após a divulgação de resultados provisórios inicia-se o período de audiência prévia, de 10 dias úteis, durante o qual as candidatas e os candidatos não selecionados podem contrapor a sua avaliação. Os contratos de trabalho deverão ser assinados entre os investigadores/as e as instituições de acolhimento num prazo de 90 dias após a assinatura dos contratos-programa, entre estas e a FCT. Tal acontecerá após a divulgação dos resultados finais (após a audiência prévia)", adiantou ainda a FCT.
De acordo com os dados da FCT, desde o arranque do Concurso de Estímulo ao Emprego Científico Individual, em 2018, já foram contratados 2.700 investigadores doutorados.