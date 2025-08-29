Fecho de fábrica de têxtil e confecção coloca 300 pessoas a caminho do desemprego

por Antena 1

No Vale do Ave estão em risco 300 empregos devido ao fecho de fábrica de textil e confeção. Francisco Vieira, presidente do Sindicato Têxtil e Vestuário do Minho, fala mesmo em tragédia para centenas de famílias.

Apesar destes 300 despedimentos que estão em causa, o sindicalista alerta que não podemos falar em crise no Vale do Ave, como aconteceu nas décadas de 80 e 90.

No grupo de confeçoes Polipiquê estão em risco 300 postos de trabalho.

A instabilidade volta ao Vale do Ave, com o risco de despedimesntos em várias fábricas da região.

Uma preocupação para as famílias e para as autarquias.

É o caso de Vizela que teme uma vaga de despedimentos em fábrica de têxtil, vestuário e roupas para o lar, como confessa o autarca Vítor Hugo Salgado.

A autarquia já pediu ajuda ao governo.

A região do Vale do Ave há muito que não vivia esta instabilidade e este risco de desemprego. Mas o autarca Vítor Hugo Salgado explica as razões que levam de novo os empresários a fazer contas à vida.

