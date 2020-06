Federação Académica do Porto pede alteração dos critérios de acesso às bolsas de estudo

Foto: RTP

A Federação Académica do Porto pede uma alteração dos critérios de acesso às bolsas de estudo para que mais estudantes do ensino superior possam receber esta ajuda do Estado. O presidente Marcos Teixeira diz que é preciso simplificar ainda mais o processo que ainda chumba no teste da burocracia.