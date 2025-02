Federação apela à dádiva de sangue face a reservas abaixo do necessário

A organização apela às dádivas, sobretudo dos dadores com tipo de sangue A positivo e negativo e O positivo e negativo.Alberto Mota, da FEPODABE, diz que é preciso reforçar os apelos à população para que dê sangue nesta altura.Em lisboa, os hospitais de Santa Maria, São José e Amadora-Sintra já estão com baixas reservas destes grupos sanguíneos.À agência Lusa, o Instituto Português do Sangue e da Transplantação explica que esta quebra nas reservas é pontual e sazonal. Deve-se à maior incidência de doenças respiratórias nesta época.O Instituto Português do Sangue e da Transplantação dá estas justificações, mas Alberto Mota aponta também outras razões para o atual nível baixo de reservas de sangue.