Federação apela à dádiva de sangue quando as reservas estão abaixo das necessidades

Em comunicado, a FEPODABES chama a atenção para a necessidade de criar novas estratégias de promoção eficazes para levar mais pessoas a dar sangue, aumentar o número de dádivas e envolver os mais jovens para se tornarem dadores regulares.

O apelo da federação segue a um outro publicado nas redes sociais pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), que na mensagem divulgada na quarta-feira pede a todos os dadores que estejam em condições de fazer uma nova dádiva de sangue que o façam, sobretudo nos grupos sanguíneos A+, A-, O+ e O-.

O IPST explica o impacto nas reservas de sangue com a sazonalidade relacionada com as doenças respiratórias e assume que atualmente, nestes grupos sanguíneos, as reservas são "insuficientes para dar resposta às necessidades dos doentes".

Em declarações à Lusa na quarta-feira, a presidente do instituto, Maria Antónia Escoval, disse tratar-se de uma "situação sazonal que acontece todos os anos" e que se verifica em todo o país.

No caso da região de Lisboa, a responsável indicou que a Unidade Local de Saúde (ULS) de Santa Maria, a ULS São José, a ULS Amadora/Sintra estão "realmente com falta destes grupos sanguíneos".

Maria Antónia Escoval disse ainda que, entre 01 de janeiro e até ao dia de hoje, foram realizados em Portugal 118 transplantes de fígado, de rim, de coração, de pulmão e de pâncreas, que "leva também a consumos em componentes sanguíneos".

"Além destes doentes, a que temos que dar respostas, porque são vidas humanas, temos também todos os doentes oncológicos, os doentes hemato-oncológicos, que necessitam de terapêutica com sangue e componentes sanguíneos, os doentes com trauma, com acidentes e aqueles doentes que têm doenças de sangue e que precisam regularmente de transplantes de sangue", acrescentou.

Citado no comunicado hoje divulgado, o presidente da FEPODABES, Alberto Mota, apela a todos só cidadãos com mais de 18 anos, que tenham mais de 50 quilos e sejam saudáveis para darem sangue, sublinhando que se trata de um gesto simples que "contribui para salvar muitas vidas".

A FEPODABES recorda ainda que são necessárias cerca de mil unidades de sangue todos os dias e uma única unidade de sangue "pode servir para ajudar até três vidas".

A informação sobre os locais oficias de recolha de sangue está disponível em www.fepodabes.pt e no portal www.dador.pt.