Feira de Trocas - A Quinta Troca. O Natal com menos compras e mais proximidade

Defende-se um conceito que contraria a corrida às compras do que é novo e propõe-se a troca de peças com história e vida na Quinta Alegre, o antigo Palácio Marquês do Alegrete, edifício da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para se viver de forma comunitária e com proximidade estes dias festivos.

, numa tarde de encontros e partilhas na Quinta Alegre. Vai acontecer das 14h às 18h no próximo domingo, 14 de dezembro na freguesia de Santa Clara em Lisboa.