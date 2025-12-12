País
Feira de Trocas - A Quinta Troca. O Natal com menos compras e mais proximidade
Já está em contagem decrescente A Feira de Trocas - A Quinta Troca, que acontece este domingo, uma iniciativa diferente para celebrar esta época de Natal na freguesia de Santa Clara em Lisboa.
Arlinda Brandão - Antena 1
Defende-se um conceito que contraria a corrida às compras do que é novo e propõe-se a troca de peças com história e vida na Quinta Alegre, o antigo Palácio Marquês do Alegrete, edifício da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para se viver de forma comunitária e com proximidade estes dias festivos.