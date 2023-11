Fenómenos do Entroncamento. "Ainda hoje acontecem e aparecem na loja"

Foto: Rita Fernandes - Antena 1

As pessoas do Entroncamento garantem que os casos peculiares continuam a aparecer nesta cidade do distrito de Santarém.



Estas histórias populares que começaram no século passado tornaram-se conhecidas com a divulgação de jornalistas locais e não só. Na Casa Carloto, a filha e a neta de um dos grandes aficionados dos Fenómenos ainda hoje preservam o legado de António Carloto, materializando os casos em objetos.



"Mais do que histórias simples, são prova de uma vivência cultural da cidade", diz Paula Carloto.