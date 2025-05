Foto: Filipe Silva - RTP

Os exames do 4.º e do 6.º ano começam no dia a seguir às legislativas. O pré-aviso abrange tudo o que está relacionado com as provas: secretariado, vigilância e correções. E os alunos podem mesmo ficar sem aulas nos dias das provas.



O dirigente sindical Mário Nogueira considera que estas provas são feitas à custa de sobrecarga de trabalho dos professores e que não fazem qualquer sentido.



As provas moda realizam-se em formato digital entre 19 deste mês e 6 de junho.