FENPROF avança para a greve já na próxima segunda-feira

Para já, a greve não vai afetar o tempo de aulas dos alunos, mas a FENPROF diz que a greve vai continuar até que a situação se resolva.



O líder da FENPROF esteve, esta tarde, no Porto, onde Mário Nogueira voltou a apelar ao Presidente da República e à Assembleia da República para travarem o decreto de lei do governo.



Depois das reuniões com Marcelo Rebelo de Sousa e com o PCP, a FENPROF vai reunir, já na próxima semana, com Os Verdes e o PSD, e, depois, com o CDS.



Aguardam ainda a marcação de reuniões com o Bloco de Esquerda e com o o PS.





Reportagem de Miguel Bastos.