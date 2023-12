Fenprof quer mais apoio ao pagamento de rendas para professores com filhos

Foto: Fernando Veludo - Lusa

A Fenprof quer um aumento do apoio ao pagamento da renda para os professores com filhos. É uma das propostas que o sindicato entregou, esta segunda-feira, ao Governo. Propõe que docentes com dois ou mais filhos sejam apoiados a partir de uma taxa de esforço de dez por cento do salário para pagar a habitação.