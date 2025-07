Férias de verão ampliam problema da falta de guardas prisionais nas prisões

O presidente do Sindicato Nacional do Corpo de Guarda Prisional, Frederico Morais, refere os vários postos essenciais em risco e diz que a situação é crítica por todo o país.Contatada pela Antena 1, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais diz que vai gerir "os meios humanos disponíveis de molde a que se possa cumprir a sua missão".Sobre o documento que dá conta da falta de guardas prisionais, a instituição refere que "tem por objetivo sintetizar e reforçar a necessidade de cumprimento de um conjunto de procedimentos por forma a que missão de segurança de pessoas e instalações".Uma das recomendações que consta do relatório é a eliminação de quaisquer estendais e outros equipamentos que facilitem a escalada ou outros obstáculos que impeçam a visualização da totalidade dos pátios.Frederico Morais alerta para a probabilidade de fugas nas prisões de todo o país.Estratégias que Francisco Morais diz que são difíceis de cumprir sem pessoas.