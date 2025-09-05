Ferido estável foi transferido do São José para o Amadora-Sintra

Segundo a Unidade Local de Saúde (ULS) São José, o ferido estava em situação estável e foi transferido para o Hospital Fernando Fonseca, por ser "esta a unidade de saúde da sua área de residência e, desta forma, poder recuperar mais perto da família".

Neste momento, estão internados na ULS São José três feridos do descarrilamento do elevador da Glória na quarta-feira, dois em "situação controlada e um em cuidados intensivos", referiu a mesma fonte.

No Santa Maria continuam internadas duas pessoas que estão nos cuidados intensivos, mas numa situação estável, disse à Lusa fonte do hospital, que recebeu um total de oito feridos na quarta-feira.

Já no Hospital de São Francisco Xavier estão três mulheres que permanecem na unidade de cuidados intensivos, mas também clinicamente estáveis.

O descarrilamento do elevador provocou um total 23 feridos de várias nacionalidades - 13 ligeiros e 10 graves -, que foram encaminhados para vários hospitais da região de Lisboa, assim como 16 mortos, cinco portugueses, dois sul-coreanos, um suíço, três britânicos, dois canadianos, um ucraniano, um norte-americano e um francês.

O elevador da Glória, que liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros, é muito procurado por turistas.