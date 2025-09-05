Fernando Alexandre chamado ao Parlamento por causa dos alunos de Medicina

(em atualização)







O Chega vai pedir esclarecimentos ao ministro da Educação sobre as alegadas pressões à Universidade do Porto para admitir a entrada em Medicina de alunos que não teriam a classificação mínima exigida. O partido liderado por André Ventura pediu ainda uma investigação ao Ministério Público sobre este caso.



O presidente do Chega afirmou, em conferência de imprensa, que pretende ainda esta sexta-feira, “através da Comissão de Educação, questionar o ministro precisamente em relação a esses factos, e à possível tentativa de condicionamento de um órgão para facilitar entrada, seja em que curso for”.



Na sede do Chega, André Ventura defendeu que a responsabilização política “não invalida” a existência de uma “investigação criminal, que é incontornável neste caso”.



“Eu penso que, face à gravidade dos factos que hoje foram revelados, o Ministério Público tem que abrir uma avaliação preventiva, pelo menos, para verificar se há indícios de crime nesta matéria, quer de favorecimento, quer crimes de pressão indevida, ou de tentativa de coação sobre um órgão público”, considerou, acrescentando que pediu uma “investigação imediata do Ministério Público a este comportamento alegado do ministro”.



Questionado se o ministro Fernando Alexandre se deve demitir, André Ventura disse que é preciso aguardar por respostas e pela evolução do caso.