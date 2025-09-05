Fernando Alexandre chamado ao Parlamento por causa dos alunos de Medicina
O Chega e o Iniciativa Liberal querem que o ministro da Educação confirme no Parlamento se pressionou ou não o reitor da Universidade do Porto a aceitar a entrada de 30 alunos na Faculdade de Medicina que não teriam nota mínima. Alegação que Fernando Alexandre já negou. O PSD pediu a audição parlamentar urgente do ministro da Educação e do reitor, e o PS diz querer ouvir o responsável pela instituição de Ensino Superior.
(em atualização)
O Chega vai pedir esclarecimentos ao ministro da Educação sobre as alegadas pressões à Universidade do Porto para admitir a entrada em Medicina de alunos que não teriam a classificação mínima exigida. O partido liderado por André Ventura pediu ainda uma investigação ao Ministério Público sobre este caso.
O presidente do Chega afirmou, em conferência de imprensa, que pretende ainda esta sexta-feira, “através da Comissão de Educação, questionar o ministro precisamente em relação a esses factos, e à possível tentativa de condicionamento de um órgão para facilitar entrada, seja em que curso for”.
Na sede do Chega, André Ventura defendeu que a responsabilização política “não invalida” a existência de uma “investigação criminal, que é incontornável neste caso”.
“Eu penso que, face à gravidade dos factos que hoje foram revelados, o Ministério Público tem que abrir uma avaliação preventiva, pelo menos, para verificar se há indícios de crime nesta matéria, quer de favorecimento, quer crimes de pressão indevida, ou de tentativa de coação sobre um órgão público”, considerou, acrescentando que pediu uma “investigação imediata do Ministério Público a este comportamento alegado do ministro”.
Questionado se o ministro Fernando Alexandre se deve demitir, André Ventura disse que é preciso aguardar por respostas e pela evolução do caso.
O presidente do Chega afirmou, em conferência de imprensa, que pretende ainda esta sexta-feira, “através da Comissão de Educação, questionar o ministro precisamente em relação a esses factos, e à possível tentativa de condicionamento de um órgão para facilitar entrada, seja em que curso for”.
Na sede do Chega, André Ventura defendeu que a responsabilização política “não invalida” a existência de uma “investigação criminal, que é incontornável neste caso”.
“Eu penso que, face à gravidade dos factos que hoje foram revelados, o Ministério Público tem que abrir uma avaliação preventiva, pelo menos, para verificar se há indícios de crime nesta matéria, quer de favorecimento, quer crimes de pressão indevida, ou de tentativa de coação sobre um órgão público”, considerou, acrescentando que pediu uma “investigação imediata do Ministério Público a este comportamento alegado do ministro”.
Questionado se o ministro Fernando Alexandre se deve demitir, André Ventura disse que é preciso aguardar por respostas e pela evolução do caso.
IL quer ouvir ministro da Educação
A IL requereu também a audição urgente no parlamento do ministro da Educação e do reitor da Universidade do Porto.
“A IL considera necessário e urgente requerer uma audição para esclarecer este assunto, que põe em causa o bom nome daquela instituição”, defende em comunicado o partido, que salienta que a Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) considerou que a abertura das vagas em questão não tinha base legal.
A Iniciativa Liberal refere que, entretanto, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação divulgou um comunicado que contradiz a notícia do Expresso, “nomeadamente no que diz respeito à publicação das colocações dessas vagas adicionais pela instituição que não foram homologadas pelo reitor, o que viola o regulamento do concurso”, e no qual afasta “qualquer envolvimento” do ministro e refuta as acusações do reitor da Universidade do Porto.
Perante estas “contradições e acusações”, a IL requer a audição urgente na comissão parlamentar de Educação e Ciência do ministro da Educação, Fernando Alexandre, e do reitor da Universidade do Porto, António Sousa Pereira.
O partido frisa que o objetivo das audições é obter esclarecimentos sobre esta situação, por “não cumprirem os regulamentos em vigor, por contrariarem o parecer da IGEC), por haver listas que não foram homologadas pelo reitor da Universidade do Porto, por levantarem suspeitas de favorecimento e por porem em causa o bom nome das instituições”.
A IL requereu também a audição urgente no parlamento do ministro da Educação e do reitor da Universidade do Porto.
“A IL considera necessário e urgente requerer uma audição para esclarecer este assunto, que põe em causa o bom nome daquela instituição”, defende em comunicado o partido, que salienta que a Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) considerou que a abertura das vagas em questão não tinha base legal.
A Iniciativa Liberal refere que, entretanto, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação divulgou um comunicado que contradiz a notícia do Expresso, “nomeadamente no que diz respeito à publicação das colocações dessas vagas adicionais pela instituição que não foram homologadas pelo reitor, o que viola o regulamento do concurso”, e no qual afasta “qualquer envolvimento” do ministro e refuta as acusações do reitor da Universidade do Porto.
Perante estas “contradições e acusações”, a IL requer a audição urgente na comissão parlamentar de Educação e Ciência do ministro da Educação, Fernando Alexandre, e do reitor da Universidade do Porto, António Sousa Pereira.
O partido frisa que o objetivo das audições é obter esclarecimentos sobre esta situação, por “não cumprirem os regulamentos em vigor, por contrariarem o parecer da IGEC), por haver listas que não foram homologadas pelo reitor da Universidade do Porto, por levantarem suspeitas de favorecimento e por porem em causa o bom nome das instituições”.