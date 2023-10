O ministro das Finanças foi esta tarde atingido com tinta verde durante uma comunicação na Faculdade de Direito de Lisboa.

O ministro das Finanças foi atingido com tinta verde por uma activista do clima durante a aula aberta que dava na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Sem interromper a sua participação, Fernando Medina usou uma nota de humor para ultrapassar o incidente, dizendo que tinha pelo menos uma apoiante pela subida do Imposto Único de Circulação (IUC).