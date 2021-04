Fernando Medina reage a buscas na CML. "Estou tranquilo"

As diligências estão relacionadas com suspeitas de corrupção em oito processos de obras municipais e urbanismo, "alguns com vários anos e já conhecidos", sublinhou o presidente da Câmara da capital, entrevistado nos Paços do Concelho., sublinhou Medina.O autarca sublinha que o organismo a que preside conta com a presença de "poder e oposição dentro do executivo, tem uma assembleia municipal", cuja função é escrutinar todas as decisões., continuou, ao responder a perguntas sobre o ex-vereador dos pelouros investigados, Manuel Salgado.





As buscas - dez domiciliárias e 18 não domiciliárias - foram conduzidas pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção, com o apoio da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática, juntamente com magistrados do Ministério Público.



Para além de Lisboa, houve também operações em Sintra, Cascais, Caldas da Rainha e Alvor.



Em causa estarão crimes de abuso de poder, participação económica em negócio, corrupção, prevaricação, violação de regras urbanísticas e tráfico de influências.



A investigação resultou de várias denúncias, algumas feitas pelo próprio município.