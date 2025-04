Fernando Nobre condecorado em Timor-Leste

"É condecorado o presidente e fundador da AMI, Fernando de La Vieter Nobre, com o grau medalha da Ordem de Timor-Leste", pode ler-se no decreto, com data de 8 de abril.

O presidente timorense José Ramos-Horta justifica a condecoração com os serviços prestados pelo fundador da AMI, "cujos esforços beneficiaram muitos timorenses, ao longos dos anos, merecendo ser reconhecidos e valorizados pelo Estado".

A Ordem de Timor-Leste visa reconhecer o mérito e a dedicação de nacionais ou estrangeiros que tenham contribuído para o bem de Timor-Leste, dos timorenses ou da humanidade.

A Ordem de Timor-Leste foi criada em 2009 e tem quatro graus, nomeadamente o Grande Colar, Colar, Medalha e Insígnia.

O médico e ativista português fundou a AMI em 1984 e participou em missões humanitárias em dezenas de países.