Ferro Rodrigues diz que sede de ismaelitas em Lisboa reflete imagem que Portugal quer no mundo

"A sua vinda para Lisboa é a melhor ilustração de como nos queremos projetar na comunidade internacional, como país construtor de pontes plural e dialogante", disse Eduardo Ferro Rodrigues na cerimónia na Assembleia da República, no âmbito das comemorações dos 60 anos de Aga Khan como líder dos muçulmanos ismaelitas.

O responsável político português apresentou os seus votos de que a presença reforçada desta comunidade religiosa muçulmana em Portugal "seja um catalisador de energias e de trabalho conjunto para a construção de sociedades mais justas, mais abertas e mais plurais".

"Os ismaelitas destacam-se por traços com que muito nos identificamos - abertura e respeito pelo próximo, capacidade de integração e o amor às nossas raízes profundas", apontou ferro Rodrigues.

Quanto à inauguração da sede mundial dos ismaelitas em Lisboa, "facto inédito da sua história milenar, [é uma] decisão que nos enche de alegria e orgulho, mas também de responsabilidade", referiu o presidente do parlamento.

"A preocupação com os valores mais profundos da dignidade humana é por nós plenamente partilhado", afirmou.

Ferro Rodrigues listou um conjunto de desafios que as sociedades atuais enfrentam salientando: "Não é retraindo-nos que lhes poderemos fazer face". Falou da escassez de recursos naturais, das migrações, das mudanças aceleradas na sociedade do conhecimento e do imediatismo da comunicação que exigem capacidade de adaptação, mas sem perder princípios.

Enalteceu ainda a "notável ação" realizada por Aga Khan na educação, principalmente a infantil, no combate à pobreza e na prestação de serviços de saúde, no desenvolvimento rural e na atenção à cultura.

O presidente da Assembleia da República felicitou também a criação de um novo prémio global para a música, com a primeira cerimónia de entrega marcada para março de 2019, em Lisboa.

A comunidade ismaelita é constituída por cerca de 15 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo e o seu líder espiritual, o príncipe Aga Khan, escolheu Lisboa para a sede da comunidade, bem como para o encerramento das comemorações.

Já em Portugal desde sexta-feira, país onde de resto vai ter residência oficial, o príncipe iniciou a sua visita oficial na segunda-feira, tendo sido recebido com honras de chefe de Estado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a que se seguiu um encontro com o primeiro-ministro, António Costa, participando à noite num jantar em sua honra, oferecido pelo chefe de Estado, no Palácio de Queluz.

Hoje, na Assembleia da República também inaugura uma exposição. Aga Khan visita depois o local do futuro "Ismaili Imamat" (imamato ismaelita), a sede mundial dos ismaelitas, que esta semana estão em força em Portugal, uma presença estimada em 45 mil visitantes.

A chamada comunidade muçulmana "Shia Imami Ismaili", um ramo dos muçulmanos xiitas, vive espalhada por cerca de 30 países, com as maiores comunidades na Europa a residirem na Grã-Bretanha, França e Portugal, onde vivem cerca de 7.000 membros.

Aga Khan fundou uma das maiores redes privadas para o desenvolvimento do mundo, empregando 80.000 pessoas.

A AKDN, Aga Khan Development Network, é hoje um grupo de agências privadas internacionais que procuram melhorar as condições de pessoas em várias regiões do mundo, com um orçamento anual, para atividades sem fins lucrativos, que ronda os 600 milhões de euros.

Números oficiais da AKDN indicam que a organização trabalha em 30 países, incluindo Portugal.