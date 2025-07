Ferro Rodrigues manifesta pesar pela morte do seu antigo secretário de Estado

"Soube agora do falecimento de José Junqueiro, meu camarada do PS e secretário de Estado quando exerci as funções de ministro do Equipamento Social. Manifesto a minha tristeza e envio à sua família a minha solidariedade amiga", escreveu Ferro Rodrigues, numa mensagem enviada à agência Lusa.

O antigo dirigente e vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS José Junqueiro morreu hoje aos 72 anos, óbito que foi transmitido aos deputados pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, antes do período de votações.

"Acabei de ser informado que faleceu José Junqueiro, com quem tive o privilégio de ser também deputado em anteriores legislaturas. Assinalo as condolências ao PS e à sua família, certo que expresso o sentimento de pesar de toda a Assembleia da República", declarou José Pedro Aguiar-Branco.

José Junqueiro, antigo secretário de Estado, professor aposentado da Universidade de Aveiro, adepto do Sporting e antigo vereador na Câmara de Viseu, foi deputado do PS entre 1995 e 2015, sempre pelo círculo de Viseu.

Entre outras funções políticas, José Junqueiro foi secretário de Estado da Administração Local (2009-2011) no segundo Governo liderado por José Sócrates e secretário de Estado da Administração Marítima e Portuária (2000-2002) no segundo executivo de António Guterres.

Por várias vezes foi membro do Secretariado Nacional do PS, coordenador socialista na Comissão de Equipamento Social e liderou a Federação de Viseu.

Do ponto de vista político, no PS, José Junqueiro foi um dirigente socialista próximo primeiro da liderança de António Guterres entre 1992 e dezembro de 2001 e depois de António José Seguro entre 2011 e 2014.

Com a vitória de António Costa nas eleições primárias socialistas em setembro de 2014, em que derrotou António José Seguro, José Junqueiro deixou de ser candidato a deputado do PS após as eleições legislativas de 2015 e afastou-se da primeira linha da vida política.