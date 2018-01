Ferry com 70 pessoas a bordo encalhou nos Açores

RTP06 Jan, 2018, 12:14 / atualizado em 06 Jan, 2018, 12:39 | País

O ferryboat da companhia AtlânticoLine tem capacidade para transportar três centenas de passageiros. Quando encalhou, o navio transportava 70 pessoas.

A operação de evacuação do navio durou meia-hora, segundo o capitão do Porto da Horta.

Ouvido na RTP3, o comandante Rafael da Silva, capitão do Porto da Horta, adiantou que “o alarme foi recebido cerca das 9h30” deste sábado.



“De imediato empenhámos meios da Polícia Marítima e da estação salva-vidas da Horta, sendo que o navio, com o treino e certificação que tem, tomou as medidas de emergência que estão previstas, procedeu à evacuação dos tripulantes para uma jangada, que foi depois rebocada, sendo acompanhada pela Polícia Marítima”, explicou.



“Foi rebocada por uma embarcação semirrígida que faz a operação marítima turística e foi levada para o porto da Madalena do Pico. Podemos acrescentar que os 61 passageiros e toda a tripulação foram salvos e encontram-se já em terra”, acrescentou o responsável.



Ainda segundo o comandante Rafael Silva, “não houve registo de quaisquer ferimentos” no decurso da operação de resgate.



“É natural que as pessoas estejam, algumas delas, pelo menos, assustadas. É uma experiência que pode ser traumática, como se pode calcular. Contudo, estão bem de saúde, que é o mais importante”, acentuou.