Ferry para Troia encalha no rio Sado com 20 passageiros a bordo
Um dos ferry de transporte de viaturas e passageiros que fazia travessia entre Setúbal e Tróia encalhou na noite desta quarta-feira, no rio Sado, com 20 passageiros a bordo. Não há registo de feridos ou danos materiais. Na origem do incidente deverá estar um desvio da rota, adiantou à RTP a Polícia Marítima.
No local, estão a ser preparados os meios para conseguir desencalhar a embarcação durante a madrugada, quando a maré começar a encher e possibilitar o acesso.
"A intenção da empresa é de aguardar maré e já tem um rebocador junto ao ferry, que também levou refeições ligeiras para os passageiros", afirmou uma fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN) citada pela Lusa.
De acordo com a mesma fonte, o incidente não causou danos pessoais ou materiais, não se encontrando idosos nem crianças a bordo.
c/agências