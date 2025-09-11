Ferry para Troia encalha no rio Sado com 20 passageiros a bordo





No local, estão a ser preparados os meios para conseguir desencalhar a embarcação durante a madrugada, quando a maré começar a encher e possibilitar o acesso.





"A intenção da empresa é de aguardar maré e já tem um rebocador junto ao ferry, que também levou refeições ligeiras para os passageiros", afirmou uma fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN) citada pela Lusa.





De acordo com a mesma fonte, o incidente não causou danos pessoais ou materiais, não se encontrando idosos nem crianças a bordo.





c/agências