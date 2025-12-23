Fertilidade. Quase 70% das primeiras consultas ultrapassaram tempos legais de espera

O balanço é de um estudo da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) que acompanha o processo da procriação medicamente assistida em Portugal.





Segundo a ERS, a mediana do tempo de espera para a realização da primeira consulta foi de 142 dias, com uma percentagem de 68,5% de incumprimento do tempo de espera.

Guilherme de Sousa - Antena 1





Ainda assim, houve uma redução de 26 dias de espera na mediana e de 13,5 pontos percentuais no incumprimento do tempo máximo de resposta garantida face ao ano anterior.





Regista-se ainda um "aumento consistente" no número de utentes em lista de espera para a primeira consulta desde 2021.





Houve um aumento de 20,5 por cento no número de primeiras consultas realizadas no SNS face a 2023.





No entanto, é nas técnicas de segunda linha, como a fertilização in vitro, que os tempos de espera são superiores. O incumprimento do tempo máximo de reposta garantida é mais elevado na península de Setúbal.