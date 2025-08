Festas de Marinhais antecipam fogo de artifício para contornar proibição do Governo

Previsto para as 00h30 de domingo, o espetáculo de fogo de artíficio foi lançado às 23h30 de sábado, uma hora antes. A decisão foi comunicada pela A decisão foi comunicada pela Comissão de Festas numa publicação no Facebook.









Câmara Municipal defende decisão da Comissão de Festas

















Focos de incêndio registados na mesma altura





O Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo revelou posteriormente à SIC que se registaram cinco focos de incêndio no perímetro do evento.



Todos foram extintos pelos bombeiros de Salvaterra de Magos, que estavam mobilizados para o local.

A antecipação da sessão gerou críticas e polémica nas redes sociais, sobretudo após a divulgação de vídeos e fotos partilhados por moradores e pela rádio local, já durante a madrugada de domingo.



A situação de alerta entrou em vigor à meia-noite de domingo e mantém-se até quinta-feira.Depois dos contornos às regras,Numa publicação partilhada pela própria comissão,O autarca afirmou ainda tratar-se de "um festejo em ambiente urbano que honra a tradição, a história e a lei",