Festival CoolJazz abre portas em Cascais

Cada uma das sete noites do festival começa com as Cascais Jazz Sessions, segue com uma primeira parte e o cabeça de cartaz e termina com as Late Nights.







Este ano, o Hipódromo Manuel Possolo e o Parque Marechal Carmona voltam a acolher o recinto do festival, que abre às 19h00. Cada uma das noites inclui quatro atuações, divididas por três palcos., até ao final do mês, enquanto as Cascais Jazz Sessions vão receber sete projetos de jazz: Plasticine, Beatriz Nunes, Berlim, Isabel Rato Quinteto, Bokor, Quarteto de Areia e Razy. As Late Nights contam com músicos como Groove Armanda, Luís Oliveira, Rita Lig, Alexia, Rui Maia e Peter Castro.O festival tem também uma programação gratuita, as Cascais Lazy Sundays, no Jardim da Parada, onde atuarão Ana Moreira, Catarina Moreira & Amigos, Leonor Caldeira & Manuel Cardoso e Diogo Beja, nos diferentes domingos de julho.