"Festival de Hambúrgueres". André Ventura assume que errou

André Ventura assumiu, entretanto, que errou ao referir que o presidente da República iria deslocar-se à Alemanha para um festival de Hambúrgueres que na verdade é uma "Festa dos Cidadãos", em Berlim. Ainda assim, o presidente do Chega aproveita para criticar o número de viagens de Marcelo Rebelo de Sousa, ao dizer que "foi rei e mestre de viagens"

Para justificar o que reconhece ter sido "um lapso", o líder do Chega afirmou que houve uma "má colocação do Parlamento nas folhas de votação" e um "erro de escrita".



"Não estava bem escrito", argumentou.



"Eu tenho lapsos, como toda a gente tem", disse Ventura aos jornalistas.



Contudo, este "lapso", justificou ainda, "deriva de uma situação: o presidente da República ter sido 'rei e mestre' em viagens absolutamente desnecessárias à custa dos contribuintes".



"Este erro é porque o presidente da República tem feito o que ninguém fez".