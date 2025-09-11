"Festival de Hambúrgueres". André Ventura assume que errou
André Ventura assumiu, entretanto, que errou ao referir que o presidente da República iria deslocar-se à Alemanha para um festival de Hambúrgueres que na verdade é uma "Festa dos Cidadãos", em Berlim. Ainda assim, o presidente do Chega aproveita para criticar o número de viagens de Marcelo Rebelo de Sousa, ao dizer que "foi rei e mestre de viagens"
"Não estava bem escrito", argumentou.
"Eu tenho lapsos, como toda a gente tem", disse Ventura aos jornalistas.
Contudo, este "lapso", justificou ainda, "deriva de uma situação: o presidente da República ter sido 'rei e mestre' em viagens absolutamente desnecessárias à custa dos contribuintes".
"Este erro é porque o presidente da República tem feito o que ninguém fez".