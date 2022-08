Festival O Sol da Caparica abre esta quinta-feira

Os nomes do primeiro dia estendem-se ainda a Julinho KSD, The Legendary Tigerman, Syro, Miguel Ângelo, Ive Greice, Puro Rock, Diego Miranda, Rich & Mendes, Buruntuma e Sightseer, aos quais se juntam Dance Coolture, Jazzy Dance Crew, Kriss Kross e Souljah Fighters, protagonistas do Palco Dança, a novidade desta edição.Até ao próximo dia 15, O Sol da Caparica, organizado pelo Grupo Chiado e a Câmara de Almada, vai acolher atuações de músicos como Ana Moura, Bonga, Sam The Kid e Orelha Negra, Cuca Roseta, Kamala, Mão Morta, Diogo Piçarra, ProfJam, António Zambujo, Mafalda Veiga e o projeto Zeca Sempre, entre outros músicos.Ao todo são cinco palcos, incluindo o Palco Comédia e o novo Palco Dança, num recinto com capacidade para 35.000 espetadores por dia, que acolhe ainda um parque de desportos radicais, as zonas Graffiti e Gaming, e uma área para crianças, com programação própria.Para o último dia do festival, estão previstas atuações de Bárbara Bandeira, Carlão, Gil Semedo, José Cid, Kevinho, Maneva, Maninho, Mc Don Juan, Nenny, Papillon, Tiago Bettencourt, Yuri NR5 e Os Quatro e Meia.