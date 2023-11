Festival Super Bock em Stock arranca em Lisboa

Os brasileiros Gilsons, filho e netos de Gilberto Gil, a promessa do R&B britânico Sam Tompkins, o projeto a solo de Will Butler, ex-Arcade Fire, com a banda Sister Squares, os ritmos do parisiense Blaiz Fayah, o projeto a solo da vocalista das Savages Jehnny Beth, a revelação norueguesa-filipina Hillari, Melanie Pain (Nouvelle Vague) no projeto Kill The Pain, as sonoridades jazzísticas do coletivo londrino Steam Down e o projeto do produtor brasileiro Felipe Puperi Tagua Tagua também estão entre os nomes que compõem o cartaz.







Da “nova música portuguesa” destacam-se Azart, Zarco, Capital da Bulgária, xtinto, Inês Apenas, Inês Monstro e Mónica Teotónio.O festival decorre em salas na zona da Avenida da Liberdade, entre Cinema São Jorge, Capitólio, Garagem da EPAL, Sociedade de Geografia de Lisboa, Coliseu dos Recreios, Casa do Alentejo, Estação Ferroviária do Rossio e um autocarro que irá percorrer a avenida. O primeiro espetáculo em cada dia começa às 19h30 e o último às 00h50.