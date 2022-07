Festival Super Rock volta a trocar o Meco pelo Parque das Nações

Este ano, o festival Super Bock Super Rock (SBSR) deveria regressar à Herdade do Cabeço da Flauta, uma zona arborizada, entre a lagoa de Albufeira e a praia do Meco, no concelho de Sesimbra. Na terça-feira, porém, a dois dias do início, a organização anunciou que o festival seria transferido para o Parque das Nações, em Lisboa, na sequência da proibição de quaisquer atividades em zona florestal.



Embora mude de localização, o cartaz do 26.º SBSR mantém-se inalterado, com o "rapper" A$AP Rocky como cabeça-de-cartaz do primeiro dia, retomando o ambiente urbano onde já se tinha realizado entre 2015 e 2018.



O SBSR mantém os quatro palcos, na Altice Arena, na sala Tejo e no exterior, assim como uma zona de campismo, no Parque Tejo/Caminho das Andorinhas, para os portadores de passe geral.



Além de A$AP Rocky, o palco principal irá acolher ainda as atuações de T-Rex, Metronomy, Leon Bridges e Flume. Nos outros palcos, atuam Sports Team, Hinds, Los Bitchos, Working Men’s Club, Digitalism (DJ set), Jungle (DJ set), David & Miguel, Fred, Conjunto Cuca Monga e Luís Fernandes.



Hoje, os concertos começam pelas 17h00 e a última atuação está marcada para as 4h00 de sexta-feira.



Os bilhetes adquiridos são válidos para a edição transferida para Lisboa, e qualquer possibilidade de devolução terá de ser ainda avaliada com a Inspeção-Geral das Atividades Culturais, segundo a organização.