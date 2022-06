FIA 2022. Uma montra única de Artes e Ofícios

Tem três pavilhões e artesãos de 31 países, com um grande número de artesãos portugueses. Por tudo isto, a FIA é agora a maior feira de artesanato da Península Ibérica e a segunda maior na Europa.



A Feira Internacional do Artesanato vai preencher três pavilhões diferentes, num total de 30 000 m² de área expositiva. No Pavilhão 2, os visitantes poderão conhecer o que de melhor se produz no Artesanato Internacional.



No Pavilhão 3, a gastronomia e os vinhos são protagonistas - com o tradicional cruzamento de referências que constitui o ADN da feira.



A Feira volta a promover os Prémios do Artesanato, elegendo a Melhor Peça de Artesanato Tradicional e a Melhor Peça de Artesanato Contemporâneo, que serão exibidos numa área própria.



A jornalista Arlinda Brandão avança com algumas informações sobre a Feira internacional de Artesanato de Lisboa deste ano.