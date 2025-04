Fica em prisão preventiva o suspeito da morte de jovem em Braga

A Polícia Judiciária deteve na quinta-feira, em Castelo Branco, Mateus Marley Machad, o suspeito de matar um jovem de 19 anos junto ao Bar Académico, em Braga, na madrugada do passado sábado. A polícia considera que o suspeito se preparava para abandonar o país. Na altura da detenção, a PJ não avançava a razão para a desavença entre dois grupos rivais que teria culminado no assassinato do rapaz.







O juiz atendeu à natureza e violência do assassinato para decretar a medida de coação mais gravosa.





A defesa do arguido desvaloriza os relatos de testemunhas em tribunal e reitera a inocência de Mateus Machado. O advogado considera que a análise de outros dados, nomeadamente a análise de ADN da faca que foi usada no assassinato e as imagens da videovigilância do bar, podem vir a ilibar o suspeito.







A faca pertenceria à vítima mortal e foi usada para matar o jovem.





Na madrugada de sábado, o aluno do 12.º ano da Escola Secundária D. Maria II, em Braga, conhecido por 'Manu', foi atacado com uma arma branca à porta do Bar Académico da Universidade do Minho, acabando por morrer no hospital.