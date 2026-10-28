Fidelidade garante que não está a recusar indemnizações às vítimas do Elevador da Glória



No processo judicial em causa, a Fidelidade afirma ter apresentado "uma proposta de várias centenas de milhares de euros, fundamentada nos critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis e validada pela Comissão Técnica Independente".





A companhia sublinha que a diferença entre o valor proposto e o reclamado não significa uma recusa de indemnizar.

Defende que a aplicação de critérios jurisprudenciais não representa uma avaliação do valor de uma vida humana e considera que a exposição mediática do acidente não deve determinar o montante das indemnizações.



A seguradora esclarece ainda que a compensação pela perda do direito à vida é apenas uma das componentes de uma indemnização por morte, à qual podem acrescer outros danos patrimoniais e não patrimoniais.

Quatro famílias chegaram a acordo Desde o acidente, a Fidelidade suportou diretamente ou assumiu cerca de 2,5 milhões de euros em indemnizações e despesas relacionadas com a tragédia, avançou.



Segundo a seguradora, foram alcançados acordos com as famílias de quatro das 16 vítimas mortais. Oito processos estão em negociação, um encontra-se em fase judicial, outro está em regularização no âmbito de acidentes de trabalho, com pagamento de pensões provisórias, e dois aguardam documentação.



As 24 pessoas feridas continuam a receber acompanhamento, estando a avaliação definitiva dos danos dependente da consolidação clínica das respetivas situações.

A Fidelidade afirma ter assegurado apoio aos feridos e às famílias desde o primeiro momento, garantindo que continuará a cumprir as suas responsabilidades. A companhia acrescenta que não pretende voltar a pronunciar-se publicamente sobre o processo judicial, invocando a confidencialidade e a privacidade das vítimas e dos seus familiares.



O descarrilamento do Elevador da Glória ocorreu a 3 de setembro de 2025 e provocou 16 mortos e 24 feridos. As investigações às causas do acidente e os processos de indemnização continuam em curso.

e "lamenta que algumas expressões possam ter causado sofrimento acrescido às vítimas e às suas famílias".