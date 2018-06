Figueira da Foz estreia autocarro "a pedido" no sul do concelho em julho

Lusa21 Jun, 2018, 16:37 | País

O projeto, denominado FigBus, inclui três percursos diferentes durante a semana - um deles à quarta-feira e os restantes à segunda e quinta-feira e terça e sexta-feira - com paragens sinalizadas e fazendo a ligação entre diversos lugares das freguesias de Lavos, Paião, Alqueidão e Marinha das Ondas, dois centros de saúde do sul do concelho e o hospital distrital da Figueira da Foz, na freguesia de São Pedro, também na margem esquerda do rio Mondego.

"O autocarro só anda se tiver a certeza de que irá buscar o utente", ilustrou o presidente da autarquia, João Ataíde, na apresentação do serviço.

Para solicitarem o FigBus, os eventuais interessados têm de reservar previamente a viagem através de uma linha telefónica, que funciona entre as 09:00 e as 13:00, sendo que se a reserva for feita no próprio dia terá de ser feita "com uma antecedência mínima de duas horas".

"Na hora agendada, o transporte solicitado desloca-se à paragem predeterminada", lê-se na informação hoje divulgada.

De acordo com o autarca, o projeto-piloto inicia-se a 02 de julho e irá decorrer até final do ano, período durante o qual será avaliado e monitorizado e "poderá ser melhorado", argumentou.

O serviço efetuado por um autocarro de 20 lugares e capacidade para transportar duas cadeiras de rodas terá um custo de 2,5 euros por viagem - 3,5 euros se a deslocação incluir o hospital distrital ou a ligação à rede interurbana municipal - e é assegurado pela empresa Rodoviária do Lis, parceira da autarquia no projeto.

Um conjunto de 10 viagens pré-compradas ficam por 20 euros - 30 com a ligação interurbana incluída - mas utentes com dificuldades económicas poderão beneficiar de redução de custos, mediante uma análise prévia pelos serviços camarários.

"Permite servir cinco freguesias com um autocarro", disse à Lusa Carlos Monteiro, vice-presidente da Câmara Municipal, explicando que os serviços de ação social da autarquia, que tutela, fizeram um "trabalho prévio" com as unidades de saúde "para perceber como é que elas se organizam com os seus doentes", por exemplo, quais os dias de marcação de consultas, tendo os horários do transporte a pedido e percursos sido definidos a partir da informação recolhida.

"Agora isto vai ser apresentado em todas as freguesias, vai ser divulgado e vamos ver como funciona. Muitas vezes as pessoas queixam-se da falta de transportes públicos, mas a seguir não o usam", argumentou o autarca.

A Rodoviária do Lis aloca ao projeto-piloto um autocarro e respetivo motorista, sendo que a iniciativa representa um investimento municipal de cerca de 14 mil euros.

"Já temos soluções parecidas noutros locais, mas não concretamente como esta está desenhada. Aqui, pegámos no conhecimento e experiência que temos e adaptámos a uma realidade concreta identificada pelo município da Figueira da Foz", frisou, por seu turno, Laurentino Silva, administrador da Rodoviária do Lis.

Admitiu que o projeto "poderá sofrer alterações e ser adaptado" consoante as necessidades, passado o período de experiência de seis meses e garantiu que o autocarro irá transportar "só uma pessoa, ou duas ou três ou mais", até ao limite da capacidade em cada viagem.

"Nós acreditamos que é uma operação que vai ter sucesso. Se for preciso ser ampliada, será ampliada [com mais horários ou veículos ou a possibilidade de vir a alargar o funcionamento da linha de atendimento para reservas], sempre em colaboração com o município. No entanto, este transporte está mais focalizado para pessoas de mais idade, que necessitam de ir a consultas médicas, postos médicos e hospitais, mas que não é uma atividade diária essa necessidade. Daí, neste momento, só estarem desenhados estes circuitos", sustentou Laurentino Silva.