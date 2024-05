Filas na AIMA. Ministra da Administração Interna promete solução em breve

Guilherme Colaço - RTP

Declarações da ministra da Administração Interna, em Ourém, no distrito de Santarém, à margem da apresentação do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, depois de ter sido questionada pelos jornalistas sobre as longas filas de imigrantes, nos últimos dias, à porta dos serviços da AIMA.



Há quem espere longas horas por uma senha de atendimento e depois voltar para casa sem chegara falar com estes serviços. Uma questão que a ministra da Administração Interna diz estar atenta.