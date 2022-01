Filas para testes à covid-19 extravasam Aeroporto de Lisboa

São inúmeros os relatos de pessoas que já perderam voos, a sair do aeroporto de Lisboa, porque as filas para os testes à covid-19 continuam longas. O tempo de espera nestas filas não diminuiu este domingo, depois de no sábado milhares de pessoas terem ficado horas à espera.