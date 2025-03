Filhas de Pedro e Helena Roseta respondiam aos ´haters´ com o telefone no lixo

"Antes de haver os `haters` de agora nas redes sociais, já havia ´haters´ lá para casa, que telefonavam a insultar o tempo todo e nós fazíamos imensas anedotas, arranjávamos anedotas ao telefone de cada vez que ligavam a insultar", contou à Lusa Filipa Roseta, atualmente vereadora na Câmara Municipal de Lisboa (PSD).

Aos pais, nada diziam. "Não percebíamos nada do que se estava a passar, só ouvíamos os insultos: ´a mãe fez isto, o pai fez isto´", recordou Filipa Roseta, ao contar que chegavam a deitar o telefone no caixote do lixo, depois de informar o autor do telefonema -- "Olhe, para si, o lixo!".

"Eu chegava a casa e o telefone estava no caixote do lixo", confirmou a deputada constituinte Helena Roseta, durante uma conversa com a Lusa, realizada na biblioteca do parlamento, em que participaram duas das três filhas, Filipa (52 anos, arquiteta) e Catarina (54 anos, investigadora na área do ambiente), bem como o constituinte Pedro Roseta.

"Elas ajudaram muito e vieram a saber, muitos anos depois, que havia, como há nestas coisas da política, sujeitos que telefonavam lá para casa a insultar", referiu Pedro Roseta, que exerceu vários mandatos como deputado do PPD-PSD, desde a Assembleia Constituinte, participou em revisões constitucionais e foi ministro da Educação, entre outras funções.

Helena Roseta foi igualmente eleita para a Assembleia Constituinte, em 1975, pelo PPD, do qual se desvinculou mais tarde para apoiar a candidatura do socialista Mário Soares à Presidência da República.

"Já havia pessoas que faziam isto. É extraordinário. Dedicavam-se a telefonar para as pessoas a insultá-las. Agora falamos das redes sociais, que ainda é uma mensagem. Havia pessoas que se davam ao trabalho de ligar", sublinhou Filipa Roseta. "Os números estavam todos na lista telefónica", acrescentou a irmã Catarina.

Na ausência dos pais, as três irmãs atendiam o telefone. "Ríamos à grande", confessou Filipa Roseta, perante o sorriso orgulhoso do pai: "Elas protegeram-nos ali, tiraram-nos uma preocupação...despachavam assunto".

"Divertíamo-nos muito. Lembro-me de nos divertirmos com isto e de pensarmos -- o que vamos fazer agora? Nada disto para nós foi pesado ou traumático", garantiu a filha mais nova de Pedro e Helena Roseta. "Para nós, tudo isto era normal. Era estúpido, mas era normal e aproveitávamos para nos divertir".

"Às vezes as pessoas falam nos casais, mas costumo dizer que éramos uma equipa de cinco; nós os dois, mais as três filhas!", assegurou o pai.