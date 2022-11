Filipe Anacoreta Correia explica orçamento de Lisboa para 2023

A audição de Anacoreta Correia, responsável pelo pelouro das Finanças, está agendada para as 11h00, na comissão permanente de Finanças, Património, Recursos Humanos e Descentralização da Assembleia Municipal de Lisboa, tendo como ponto único a discussão da proposta de orçamento para 2023, apresentada terça-feira.



A proposta prevê uma despesa de 1.305 milhões de euros, superior à calculada para este ano (1,16 mil milhões), esperando a câmara ter um crescimento de 15% nas receitas correntes, bem como um investimento de 138 milhões financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).



Concretizando promessas eleitorais, entre as medidas estão a isenção de Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis (IMT) a jovens até 35 anos para aquisição de habitação própria, no valor máximo de 250 mil euros, e a devolução de 3,5% de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) aos munícipes, voltando a aumentar 0,5%, como aconteceu este ano, que passou de 2,5% para 3%.



Outras das medidas a concretizar no próximo ano são o plano de saúde “Lisboa 65+”, com uma verba de 1,6 milhões de euros, bem como a aposta na mobilidade suave, com três milhões, incluindo para aumentar a oferta da rede de bicicletas partilhadas.