Filipe Froes. "Vivemos uma das maiores ameaças à nossa existência"

O médico pneumologista Filipe Froes, consultor da Direção-Geral da Saúde, afirmou saber-se agora que o novo coronavírus "é mais transmissível e perigoso" do que inicialmente se pensou. Entrevistado na edição desta segunda-feira do Bom Dia Portugal, o membro do gabinete de crise da Ordem dos Médicos insistiu na ideia de que, a ser desenvolvida uma vacina, tal não acontecerá "antes de um ano".