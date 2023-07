Margarida Vaz/Antena 1

Para Sara Marçal, diretora da Mattel em Portugal, o filme reforça a mensagem original da icónica boneca. Os fãs que brincaram com a Barbie e com o Ken em crianças, agora, já adultos, vestiram-se a rigor para celebrar a Barbie no cinema.



Reportagem de Margarida Vaz.



No filme ''Barbie'', a atriz Margot Robbie é a Barbie e o papel do de Ken é do ator Ryan Gosling.



O filme ''Barbie'', da realizadora Greta Gerwig, e o filme ''Oppenheimer'', do realizador Christopher Nolan, estreiam no mesmo dia.