Filme Jacaré

O filme "O Jacaré", de Basil da Cunha, parte do desaparecimento de uma mala com 180 mil euros após um assalto falhado, mas o mistério serve apenas de ponto de partida para fazer um retrato coletivo de uma comunidade.A Reboleira continua a ser o cenário preferido do cineasta luso-suíço. Basil da Cunha reuniu várias gerações de atores da comunidade para celebrar um bairro que, considera, "é muitas vezes falado pelos motivos errados" e que o cinema tem ajudado a devolver "um sentimento de orgulho"."O Jacaré" encerra um ciclo iniciado com várias curtas-metragens e três longas anteriores sobre este bairro da Amadora.Estão previstas sessões especiais com a presença do realizador Basil da Cunha, para uma conversa com o público: dia 04 de setembro, no Cinema Ideal em Lisboa, dia 06 de setembro, no Cinema Trindade, no Porto e dia 09 setembro, no Cinema Fernando Lopes, em Lisboa.