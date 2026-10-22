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Filme "Memórias do Cárcere" apresenta um Camilo Castelo Branco mais humano
Depois do filme "Playback" sobre o cantor Carlos Paião, o cineasta Sérgio Graciano aceita o desafio do produtor Paulo Branco e realiza a longa-metragem "Memórias do Cárcere". O livro que Camilo Castelo Branco escreveu na prisão inspirou o filme, o argumento é de Carlos Saboga.
O filme "Memórias do Cárcere" é um retrato de Camilo Castelo Branco na época em que o escritor e Ana Plácido estiveram detidos na prisão da relação do Porto, acusados de adultério.
Albano Jerónimo Maria João Bastos e têm os papeis principais. "Memórias do Cárcere" mostra um Camilo diferente, mais humano.
Albano Jerónimo Maria João Bastos e têm os papeis principais. "Memórias do Cárcere" mostra um Camilo diferente, mais humano.