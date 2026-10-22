Filme "Memórias do Cárcere" apresenta um Camilo Castelo Branco mais humano

O filme "Memórias do Cárcere" é um retrato de Camilo Castelo Branco na época em que o escritor e Ana Plácido estiveram detidos na prisão da relação do Porto, acusados de adultério.Albano Jerónimo Maria João Bastos e têm os papeis principais. "Memórias do Cárcere" mostra um Camilo diferente, mais humano.