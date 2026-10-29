Filme "Paper Tiger" repete presença no LEFFEST

O filme "Paper Tiger" do realizador James Gray abre o LEFFEST, no cinema São Jorge, foi o anúncio do produtor Paulo Branco durante a apresentação da 20ª edição do festival de cinema de Lisboa.Entre os cerca de 180 filmes na programação, o diretor do LEFFEST Paulo Branco dirige o foco para a longa-metragem de Tiago Guedes, o filme "Aqui".Entre os convidados, o realizador David Cronenberg repete presença no festival e é o presidente do júri da competição oficial.Paulo Branco diretor do LEFFEST justifica a seleção de filmes, são produções que acompanham as novas tendências cinematográficas.A edição 20 do LEFFEST realiza-se de 6 a 15 de novembro, em vários espaços da capital: Cinema São Jorge, Culturgest, Cinema Medeia Nimas, Teatro do Bairro e pela primeira vez nos Cinemas NOS Vasco da Gama.