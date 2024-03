Raphaël Quenard ator vencedor do César de Melhor Revelação Masculina é Yannick, no filme com o mesmo nome.

E se de repente no decorrer de uma peça de teatro, de entre o público alguém se levanta e de forma inesperada interrompe os atores? É o que acontece no filme ''Yannick realizado pelo cineasta francês Quentin Dupieux, conhecido pela irreverência e pelo nonsense, em filmes, por exemplo, como ''Mandíbluas', ''Fumar faz tossir''.



O papel principal é de Raphaël Quenard que conquistou o César de Melhor Revelação Masculina, uma distinção, também, recebida nos Prémios Lumière da imprensa, em França.



Durante o Rendez-vous do cinema francês, em entrevista exclusiva à jornalista Margarida Vaz, da Antena 1, Raphaël Quenard explica que quem estava a assistir na plateia à peça interrompida foi descobrindo as cenas em tempo real.