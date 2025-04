Fim de semana prolongado traz novos constrangimentos nas urgências

No início da semana, a ministra da Saúde admitia novas dificuldades nos serviços de urgência.

Plano “está em desenvolvimento”

c/ Lusa

Ao encerramento das urgências de ginecologia e obstetrícia do Amadora-Sintra, do Barreiro e de Almada, na sexta-feira,Contudo,Ana Paula Martins visitou na quarta-feira no Hospital de Santa Cruz, integrado na Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, onde foi questionada sobre as recentes notícias de partos em ambulâncias e dados que referem meia centena destes casos em 2024., redarguiu a governante.Na passada segunda-feira, uma grávida em fim de tempo dirigiu-se à urgência geral do Hospital de Barreiro, cujo serviço de ginecologia e obstetrícia estava fechado.A mulher acabou por ter o bebé num corredor.A ministra respondeu ainda às críticas do ex-diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, que em entrevista aoda Antena 1defendeu a demissão de Ana Paula Martins., argumentou.“Compreendo que o ex-diretor executivo, que se demitiu e bateu com a porta à Direção Executiva, por sua vontade, também não tinha um plano, pelo menos não o reconheço”, insistiu a ministra da Saúde.“É surpreendente que o ex-diretor executivo apareça agora a toda a hora, quando não aparecia quando era diretor executivo, mandava sempre alguém por ele. Agora pelos vistos todos os dias dá entrevistas”, prosseguiu, para deixar um repto ao atual cabeça de lista dos socialistas pelo círculo do Porto: “Gostava era que ele debatesse com o doutor Paulo Rangel e não desertasse dos debates, que foi aquilo que fez”.