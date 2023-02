Finanças simplificam regras para imigrantes adquirirem número fiscal

RTP

Os imigrantes quando chegavam a Portugal para trabalhar as Finanças exigiam um representante legal para a obtenção do Número de Identificação Fiscal. Uma situação que deu aso a abusos e ilegalidades, como vários elementos a extorquírem dinheiro aos imigrantes.