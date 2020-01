Fins medicinais. Cinco empresas autorizadas a cultivar canábis

Os dados do primeiro ano da legalização do emprego da canábis para fins medicinais foram obtidos pela agência Lusa junto da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde.

Aprovada no Parlamento em julho de 2018, a lei foi publicada em Diário da República a 15 de janeiro do ano passado e entrou em vigor a 1 de fevereiro.





O Infarmed abriu uma área no seu site com “toda a informação relevante” sobre a utilização medicinal da canábis.

“Atualmente encontram-se autorizadas cinco entidades para atividades de cultivo, importação e exportação da planta da canábis para fins medicinais, num total de área de cultivo autorizada de 120 hectares”, detalha o Infarmed.Uma das empresas é a Tilray Portugal, que dispõe de certificado de Boas-Práticas de Fabrico. Está autorizada a cultivar, importar e exportar nas regiões de Cantanhede e Reguengos de Monsaraz; com autorização para cultivo, importação e exportação estão a Terra Verde, em Alcochete, a RPK Biopharma, em Sintra e em Aljustrel, a Sabores Púrpura, em Tavira, e a VF 1883 Pharmaceuticals, em Benavente.A Autoridade do Medicamento instituiu em abril de 2019 o Gabinete da Canábis para Fins Medicinais, que se dedica ao licenciamento, inspeção, avaliação, comunicação e assessoria jurídica. Esta estrutura tem operado, ainda segundo o Infarmed, deO objetivo, explica a Autoridade, é assegurar que os doentes possam consumir produtos seguros sem exposição a quaisquer riscos desnecessários e, simultaneamente, prevenir a utilização indevida, circunscrevendo-a aos casos em que os tratamentos convencionais não produziram o efeito desejado ou causaram relevantes efeitos adversos.Entre os quadros clínicos indicados para a utilização da canábis estão a dor crónica associada a doenças oncológicas, epilepsia e transtornos convulsivos graves na infância, esclerose múltipla, náuseas e vómitos causados por quimioterapia. É também usada na estimulação do apetite nos cuidados paliativos de doentes em tratamento oncológico ou com HIV.

c/ Lusa