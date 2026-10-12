Fiscalização. GNR, PSP e ANSR com ação para controlar a velocidade

O objetivo é “alertar os condutores para os riscos da velocidade excessiva ou inadequada às condições da via”. Sendo a velocidade “um dos principais fatores associados à sinistralidade rodoviária grave”, afirma o comunicado conjunto da ANSR, GNR e PSP.





Tal como tem acontecido com outras campanhas, esta também vai ter ações de sensibilização, asseguradas pela ANSR. Para além das operações de fiscalização a cargo da GNR e da PSP. Em comunicado conjunto pode ler-se que “quanto maior a velocidade, maior é a distância necessária”. Isto para conseguir parar o veículo em segurança e evitar consequências mais graves de um acidente.

“Mesmo dentro do limite indicado na sinalização, pode ser necessário abrandar: quando chove, a visibilidade é reduzida, o trânsito é mais intenso ou existem pessoas a atravessar a estrada”, sublinha o comunicado desta ação.





Ficam os apelos aos condutores:





Planeie a viagem com tempo. Não tente compensar um atraso no acelerador;

Respeite sempre os limites de velocidade;

Ajuste a velocidade ao trânsito, ao estado da estrada e às condições meteorológicas;

Abrande junto de escolas, passadeiras e locais com peões ou ciclistas;

Mantenha uma distância de segurança que lhe permita reagir e imobilizar o veículo em segurança.



De acordo com dados da ANSR, entre 2023 e 2025 os acidentes associados à velocidade excessiva provocaram 154 mortes e 563 feridos graves.