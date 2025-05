Fisco está a enviar notas de liquidação de IMI a imóveis isentos de imposto

O Orçamento de Estado de 2024 prevê que os proprietários de casas com rendas congeladas não tenham de pagar IMI, mas, de acordo com a edição de hoje do Diário de Notícias, a Autoridade Tributária não está a respeitar esta isenção.





Os senhorios são aconselhados a pagar primeiro e reclamar depois.Para Menezes Leitão, da Associação Lisbonense de Proprietários, a lei tem de ser cumprida.Para além da Associação Lisbonense de Proprietários, a Antena 1 ouviu também a Associação Nacional de Proprietários, que considera que a máquina do Estado não consegue acompanhar as alterações legislativas.António Frias Marques diz que os processos de isenção de IMI, para casas com rendas congeladas, foram entregues há muitos meses.