Ron de Sanctis assinou uma lei nesse sentido, que entra em vigor em janeiro do próximo ano. Uma lei que está a ser criticada por organizações que falam numa violação do direito à liberdade de expressão. Mas o governador defende uma medida que considera positiva para pais e filhos.Em Portugal, à semelhança de outros países, é preciso ter 13 anos para criar conta nas redes sociais do grupo Meta, como o Facebook e o Instagram. Ainda assim, muitos jovens mentem na idade para criar um perfil.





O grupo Meta tem investido nos últimos anos em sistemas de verificação de identidade através, por exemplo, de documentos de identificação.