FNAM acusa governo de desinvestir no SNS e dar incentivos a privados

por Antena 1

Foto: Hush Naidoo Jade Photography - Unsplach

A Federação Nacional dos Médicos aponta o dedo ao governo e acusa-o de desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde. Mas também de dar incentivos aos privados para entrarem na saúde pública.

No dia em que se comemoram os 46 anos do SNS, os dirigentes da FNAM emitiram um texto em que deixam vários alertas sobre o estado da saúde pública em Portugal.

A líder da Federação Nacional dos Médicos, Joana Bordalo e Sá, não poupa críticas à estratégia adotada pelo executivo para o Serviço Nacional De Saúde.

A FNAM defende a valorização do trabalho dos médicos e não o recurso sistemático às horas extraordinárias.

A Federação Nacional dos Médicos entende que o salário-base dos médicos continua desajustado face à responsabilidade e exigência da profissão.


