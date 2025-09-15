FNAM acusa governo de desinvestir no SNS e dar incentivos a privados
Foto: Hush Naidoo Jade Photography - Unsplach
A Federação Nacional dos Médicos aponta o dedo ao governo e acusa-o de desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde. Mas também de dar incentivos aos privados para entrarem na saúde pública.
A líder da Federação Nacional dos Médicos, Joana Bordalo e Sá, não poupa críticas à estratégia adotada pelo executivo para o Serviço Nacional De Saúde.
A FNAM defende a valorização do trabalho dos médicos e não o recurso sistemático às horas extraordinárias.
A Federação Nacional dos Médicos entende que o salário-base dos médicos continua desajustado face à responsabilidade e exigência da profissão.