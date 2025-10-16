FNAM convoca greve de médicos para dia 24 outubro

Esta greve visa demonstrar o descontentamento da criação das urgências regionais, que considera que acabam com os cuidados de proximidade e alargam a todo o país a situação na península de Setúbal, com um só hospital a assegurar as urgências obstétricas de toda a Margem Sul.Joana Bordalo e Sá diz que é uma greve pelos médicos, mas sobretudo pelos utentes.O Governo começou a discutir com os profissionais de saúde os incentivos à participação nas urgências regionais.A ministra da Saúde propõe um suplemento remuneratório de cerca de 500 euros para quem aceitar a deslocação do hospital onde trabalha para a urgência regional.É curto, responde Nuno Rodrigues, do Sindicato Independente dos Médicos, e não garante que ultrapasse a falta de médicos.A ministra Ana Paula Martins também apresentou o diploma sobre as incompatibilidades dos médicos tarefeiros e anunciou que vai baixar o valor à hora pago aos tarefeiros.Nuno Rodrigues diz que o problema é que o documento contempla demasiadas excepções